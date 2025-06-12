Про це Володимир Зеленський розповів під час брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом 12 червня, передає 24 Канал.

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Що заявив Зеленський про війну

Президент України вважає, що почався новий етап війни – тепер ключовим фактором стали фінанси.

Мені здається, що перейшли до такого етапу війни, коли всі борються за фінанси,

– заявив він.

За словами Зеленського, технології замінюють старе обладнання і стару зброю в будь-якому випадку. "Росіяни борються проти введення санкцій, тому що це обмежить їм фінанси. Ми боремося також за фінанси, тому що вже є виробництво, а його не вистачає", – підкреслив він.

Також під час брифінгу міністр оборони Німеччини поставив крапку у питанні поставок ракет Taurus для України. Він заявив, що Німеччина не розглядає постачання Україні цих ракет.