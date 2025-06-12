Об этом Владимир Зеленский рассказал во время брифинга с министром обороны Германии Борисом Писториусом 12 июня, передает 24 Канал.

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Что заявил Зеленский о войне

Президент Украины считает, что начался новый этап войны – теперь ключевым фактором стали финансы.

Мне кажется, что перешли к такому этапу войны, когда все борются за финансы,

– заявил он.

По словам Зеленского, технологии заменяют старое оборудование и старое оружие в любом случае. "Россияне борются против введения санкций, потому что это ограничит им финансы. Мы боремся также за финансы, потому что уже есть производство, а его не хватает", – подчеркнул он.

Также во время брифинга министр обороны Германии поставил точку в вопросе поставок ракет Taurus для Украины. Он заявил, что Германия не рассматривает поставки Украине этих ракет.