Об этом Владимир Зеленский рассказал во время брифинга с министром обороны Германии Борисом Писториусом 12 июня, передает 24 Канал.
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Что заявил Зеленский о войне
Президент Украины считает, что начался новый этап войны – теперь ключевым фактором стали финансы.
Мне кажется, что перешли к такому этапу войны, когда все борются за финансы,
– заявил он.
По словам Зеленского, технологии заменяют старое оборудование и старое оружие в любом случае. "Россияне борются против введения санкций, потому что это ограничит им финансы. Мы боремся также за финансы, потому что уже есть производство, а его не хватает", – подчеркнул он.
Также во время брифинга министр обороны Германии поставил точку в вопросе поставок ракет Taurus для Украины. Он заявил, что Германия не рассматривает поставки Украине этих ракет.