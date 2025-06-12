Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью Bild.

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Что заявил украинский лидер об успехах России на фронте

Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы значительной победе России в войне с Украиной. По его словам, сообщения о том, что Москва победит – российские нарративы.

Президент Украины подчеркнул, что украинские защитники уже почти три недели сдерживают новое наступление оккупантов. "Россияне, мягко говоря, не слишком успешны", – резюмировал Зеленский. Также он вспомнил об экономике врага.

Путин чувствует, что его экономика сейчас страдает, но он хочет выиграть еще немного времени до того, как будут введены действительно жесткие санкции, потому что еще некоторое время сможет продержаться,

– заявил Зеленский.

Он отметил важность санкций против России и заметил, что главная ошибка санкций – это то, что их вводили слишком медленно. По словам Зеленского, именно поэтому Путин получил возможность адаптироваться.

Также украинский лидер отметил, что адекватно воспринимает критику Дональда Трампа, если она приблизит окончание войны. "Президент Трамп видит, что российская сторона не совсем открыта и честна относительно войны. Я думаю, что Россия просто врет Трампу", – подчеркнул он.