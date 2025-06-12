Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Bild.

К теме "Не страна, а военная база": Зеленский сказал, как Москва рассматривает Украину

Что сказал Зеленский о восприятии критики от Трампа

Владимир Зеленский считает, что, несмотря на добрые слова президента США о российском диктаторе, Дональд Трамп разглядел Владимира Путина насквозь.

Президент Трамп видит, что российская сторона не совсем открыта и честна по войне. Я думаю, что Россия просто врет Трампу,

– сказал украинский лидер.

Зеленский признал, что американский президент неоднократно и резко критиковал не только Путина, а и его самого.

"Я вполне нормально восприму все (критику в свой адрес – 24 Канал), если это приблизит нас к завершению войны. Президент Трамп выбрал свою тактику. Я не хочу никого осуждать", – подчеркнул президент Украины.

В то же время глава государства остается непоколебимым в своем убеждении, что Путин понимает только силу, а Америка имеет ее.

Я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский президент отмечает, что исторически для Трампа не может быть ничего важнее для него, чем восстановление мира в мире.

"Трамп должен ввести санкции, чтобы Путин сразу сказал: "Давайте поговорим о прекращении войны". Иначе не будет", – объяснил глава государства.

Он имеет в виду пакет санкций, которым Трамп угрожал России, но еще не ввел.

В то же время главной ошибкой санкций, по словам Владимира Зеленского, было то, что их вводили слишком медленно. Как пояснил украинский лидер, это дало Путину, его экономике и вооруженной промышленности шанс адаптироваться к войне.