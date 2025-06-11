Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", который прошел 11 июня в Одессе.

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Зеленский высказался о планах России

На саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" Владимир Зеленский заявил, что именно этот регион является одной из главных целей России для создания хаоса.

Мы уже видели это раньше на Балканах, где Россия разжигала этнические конфликты, саботаж и даже попытки государственного переворота. Мы были свидетелями попыток манипулирования общественным мнением в Румынии с участием Москвы. И уже три десятилетия Россия пытается удержать Молдову в бедности и нестабильности, чтобы полностью взять ее под свой контроль,

– подчеркнул президент.

По его словам, если Европа проиграет в Молдове в этом году, это подбодрит Россию еще больше вмешиваться в дела стран и забирать ресурсы, суверенитет и историю. Именно поэтому поддержка европейской Молдовы, а не пророссийских или олигархических сил, является чрезвычайно важной задачей.

То же самое касается Украины. Москва рассматривает Украину не как страну, а как источник ресурсов и военную базу для своих следующих вторжений. Все мы в регионе имеем дело с одним и тем же источником разрушения,

– подытожил Владимир Зеленский.

К слову, во время саммита Зеленский также заявил, что Россия планирует захватить Одессу. По словам президента, таким образом страна-агрессор хочет выйти к границе с Молдовой и Румынией.