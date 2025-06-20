Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що на виробництво української балістичної ракети направду впливають сотні факторів. Це – складний процес, але наша держава поступово просувається вперед.

До теми Триває розробка масового виробництва балістичної ракети, – Зеленський

Коли очікувати на удари балістикою по Росії

Як наголосив Ступак, звісно, що окупанти намагаються завадити Україні створити власну балістичну ракету. Десь пробують поцілити в певні об'єкти. Зрозуміло, що це може дещо загальмувати програму.

На його думку, Україна насправді вже не так далеко від регулярних атак балістичними ракетами по Росії. Тут будуть цікаві сюрпризи.

Це моє власне відчуття та припущення. Можливо, це буде вже цього літа. Хоча розуміємо, що є багато факторів, щоб усе це склалося. Як на мене, можливо, побачимо це все у липні-серпні. Наші спеціалісти працюють на повних парах,

– сказав Ступак.

Найголовніше, що Росія не звикла до регулярних ударів по своїй території крилатими та балістичними ракетами. Якщо спершу летітимуть безпілотники, які виснажуватимуть ППО, а потім долітатимуть ракети, то результати ударів по Росії будуть ще ефективнішими.

Зверніть увагу! Аналітики Defense Express вважають, що українська балістична ракета вже на підході. Вже була цікава інформація про те, як Сили оборони України несподівано уразили цікавий об'єкт ворога.

Додамо, бригадний генерал та заступник міністра оборони України Анатолій Клочко поділився деталями щодо впровадження ракетної програми. Зараз йде особливий акцент на балістичних ракетах. Ці системи мають дати можливість Силам оборони України працювати в глибокому тилу ворога та знищувати особливо важливі стратегічні цілі. Він додав, що найближчим часом можуть оприлюднити більше деталей.