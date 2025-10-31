Про це інформує 24 Канал із посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.
Читайте також Очільник СБУ розкрив кількість спалених російських "Панцирів" у 2025 році
Що відомо про атаку на російські енергооб'єкти?
Підрозділи ВМС Збройних сил України завдали точного удару крилатими ракетами "Нептун" по Орловській теплоелектроцентралі та підстанції в Новобрянську.
Як стверджують військові, ці об'єкти забезпечували електроживленням військові підприємства регіону, тож їхнє знищення стало відчутним ударом по логістичній інфраструктурі російських окупантів.
До речі, актуальну й оперативну інформацію про події російсько-української війни дізнавайтеся з телеграму 24 Каналу.
Попередні удари по території Росії
- У ніч на 26 жовтня 2025 року між тимчасово окупованими Чернігівкою та Стульневим у Бердянському районі Запорізької області пролунала потужна детонація. Там підірвали російський потяг, який перевозив військове обладнання та техніку.
- Пошкоджено близько 70 метрів залізничного полотна, через що рух на ділянці тимчасово зупинили.
- Військовий аналітик Василь Пехньо повідомив, що протягом літа 2025 року українські сили неодноразово завдавали ударів по російських ешелонах, які забезпечували окупаційне угруповання технікою та боєприпасами.