Про це інформує 24 Канал із посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.

Читайте також Очільник СБУ розкрив кількість спалених російських "Панцирів" у 2025 році

Що відомо про атаку на російські енергооб'єкти?

Підрозділи ВМС Збройних сил України завдали точного удару крилатими ракетами "Нептун" по Орловській теплоелектроцентралі та підстанції в Новобрянську.

Як стверджують військові, ці об'єкти забезпечували електроживленням військові підприємства регіону, тож їхнє знищення стало відчутним ударом по логістичній інфраструктурі російських окупантів.

До речі, актуальну й оперативну інформацію про події російсько-української війни дізнавайтеся з телеграму 24 Каналу.

Попередні удари по території Росії