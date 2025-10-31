Ця операція українських сил була спрямована проти військової логістики окупантів. Було пошкоджено приблизно 70 метрів залізничного шляху, рух призупинено. Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, що впродовж літа 2025 року українці атакували російські потяги, які постачали ворожим військам усе необхідне.

Дивіться також Дрони атакували важливі російські об'єкти у Владімірі та Ярославлі

Чи має російська логістика слабкі місця?

Василь Пехньо зауважив, що дії України щодо російської логістики на Запорізькому напрямку демонструють те, що Сили оборони ефективно використовують всі можливі інструменти.

Між Молочанськом, Токмаком та Чернігівкою проходить єдина смужка (залізниці – 24 Канал), яка немає альтернативи. Ця смуга наближена до нашої лінії бойового зіткнення. Це слабке місце в російській логістиці,

– сказав він.

Дуже важливо, що наші військові активно використовують цю ділянку тимчасово окупованої території.

Що відбувається на Запорізькому напрямку: картку

Військовий оглядач підкреслив, що під час літньої кампанії Росії, завдяки атакам Сил оборони в районі Токмака, Чернігівки та Молочанська було зірвано щонайменше три хвилі спроб окупаційного наступу у Запорізькій області.

Зараз росіяни також пробують посилювати штурмові дії в районі Степногірська та Оріхівського фронту, однак атаки по ворожій логістиці на тимчасово окупованих територіях можуть завадити цьому.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку?