Эта операция украинских сил была направлена против военной логистики оккупантов. Было повреждено примерно 70 метров железнодорожного пути, движение приостановлено. Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 Каналу, что в течение лета 2025 года украинцы атаковали российские поезда, которые поставляли вражеским войскам все необходимое.
Смотрите также Дроны атаковали важные российские объекты во Владимире и Ярославле
Имеет ли российская логистика слабые места?
Василий Пехньо отметил, что действия Украины в отношении российской логистики на Запорожском направлении демонстрируют то, что Силы обороны эффективно используют все возможные инструменты.
Между Молочанском, Токмаком и Черниговкой проходит единственная полоска (железной дороги – 24 Канал), которая не имеет альтернативы. Эта полоса приближена к нашей линии боевого соприкосновения. Это слабое место в российской логистике,
– сказал он.
Очень важно, что наши военные активно используют этот участок временно оккупированной территории.
Что происходит на Запорожском направлении: карточку
Военный обозреватель подчеркнул, что во время летней кампании России, благодаря атакам Сил обороны в районе Токмака, Черниговки и Молочанска было сорвано по меньшей мере три волны попыток оккупационного наступления в Запорожской области.
Сейчас россияне также пробуют усиливать штурмовые действия в районе Степногорска и Ореховского фронта, однако атаки по вражеской логистике на временно оккупированных территориях могут помешать этому.
Какова ситуация на Запорожском направлении?
Известно об успехах украинских военных на Запорожском направлении. В районе Орехово нашим защитникам удалось продвинуться примерно на 3 километра.
Несмотря на то, что Силам обороны удается вытеснять оккупантов, они также имеют определенные достижения на поле боя. Известно, что по состоянию на 17 октября 2025 года враг продвинулся в районе трех сел в Запорожье.
Силам обороны 20 октября 2025 года удалось успешно отразить атаку противника на Ореховском направлении. Оккупанты предприняли попытку прорыва, но тщетно.