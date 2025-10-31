Эта операция украинских сил была направлена против военной логистики оккупантов. Было повреждено примерно 70 метров железнодорожного пути, движение приостановлено. Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 Каналу, что в течение лета 2025 года украинцы атаковали российские поезда, которые поставляли вражеским войскам все необходимое.

Имеет ли российская логистика слабые места?

Василий Пехньо отметил, что действия Украины в отношении российской логистики на Запорожском направлении демонстрируют то, что Силы обороны эффективно используют все возможные инструменты.

Между Молочанском, Токмаком и Черниговкой проходит единственная полоска (железной дороги – 24 Канал), которая не имеет альтернативы. Эта полоса приближена к нашей линии боевого соприкосновения. Это слабое место в российской логистике,

– сказал он.

Очень важно, что наши военные активно используют этот участок временно оккупированной территории.

Что происходит на Запорожском направлении: карточку

Военный обозреватель подчеркнул, что во время летней кампании России, благодаря атакам Сил обороны в районе Токмака, Черниговки и Молочанска было сорвано по меньшей мере три волны попыток оккупационного наступления в Запорожской области.

Сейчас россияне также пробуют усиливать штурмовые действия в районе Степногорска и Ореховского фронта, однако атаки по вражеской логистике на временно оккупированных территориях могут помешать этому.

Какова ситуация на Запорожском направлении?