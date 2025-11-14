Благодаря спецоперации украинской разведки повреждена критически важная железнодорожная артерия Кремля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

Какие детали спецоперации пока известны?

Украинские спецслужбы 13 ноября атаковали населенный пункт Сосновка в Хабаровском крае России и вывели из строя участок Транссиба. Известно, что это главная железная дорога России, которой поставляют оружие и боеприпасы, в частности те, поступающие из КНДР.

По информации ГУР МОУ, грузовой поезд сошел с рельсов, а железнодорожное полотно получило повреждения. Это значительно усложнило логистику российских войск и показало, что даже стратегические объекты Кремля не защищены от атак.

Украинские спецслужбы отмечают, что они будут продолжать операции по подрыву логистических возможностей врага, чтобы уменьшить поставки оружия и боеприпасов для армии России на фронт.

Операция ГРУ МОУ по уничтожению российского Транссиба: смотрите видео

