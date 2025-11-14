Благодаря спецоперации украинской разведки повреждена критически важная железнодорожная артерия Кремля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.
Какие детали спецоперации пока известны?
Украинские спецслужбы 13 ноября атаковали населенный пункт Сосновка в Хабаровском крае России и вывели из строя участок Транссиба. Известно, что это главная железная дорога России, которой поставляют оружие и боеприпасы, в частности те, поступающие из КНДР.
По информации ГУР МОУ, грузовой поезд сошел с рельсов, а железнодорожное полотно получило повреждения. Это значительно усложнило логистику российских войск и показало, что даже стратегические объекты Кремля не защищены от атак.
Украинские спецслужбы отмечают, что они будут продолжать операции по подрыву логистических возможностей врага, чтобы уменьшить поставки оружия и боеприпасов для армии России на фронт.
Где еще слышали взрывы в России?
В ночь на 14 ноября украинские спецподразделения нанесли прицельный удар по порту "Новороссийск", который является вторым по масштабам экспорта нефти в России. В результате удара повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, повреждены трубопроводы и насосные станции, которые обеспечивают работу терминала.
Силы обороны Украины атаковали нефтехимический завод "Ставролен" в Ставропольском крае и склад боеприпасов в Донецкой области, что повлекло взрывы и пожар.
В Туапсе прогремел взрыв возле причала №167, где обычно стоят вспомогательные суда Черноморского флота России. Есть данные о возможном попадании в один из российских военных кораблей. Вероятно, атаку совершили украинские морские дроны, которые в последнее время все чаще поражают цели в тыловых портах России.