Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

Де гине найбільше росіян?

Самі окупанти зізнаються: на інших напрямках можна "зберегтися". А от у Серебрянському лісництві вірогідність загинути для ворожих солдатів становить 100 відсотків.

Один з росіян сказав, що всі, хто пішов у Серебрянське лісництво, загинув.

Вони всі стають там двохсотими, це правда, розумієте?

– риторично спитав він.

Показуємо Серебрянський ліс на карті, також відомий як Кремінський ліс або Серебрянський заказник

Ворог гине там цілими підрозділами. А трупи розкидані повсюди.

Я особисто з цими хлопцями (які в курсі ситуації – 24 Канал) розмовляв. Вони говорять, що заходиш у ліс, а там труп на трупі лежить. І всі пацани мають на рукаві отой шеврон ДШБ, оцей ї**ний "Восток",

– розповів росіянин.

Довідка. Добровольча розвідувальна штурмова група (ДРШБ) "Восток" створена наприкінці 2023 року, раніше називалася "Восток-V". Командує нею герой Росії "Зомбі", який раніше керував вагнерівцями. ДРШБ брала участь в операції "Труба" на Курщині, воювала під Часовим Яром.

Слухайте перехоплення ГУР про втрати росіян (обережно, лайка!)

В ГУР закликали росіян, які не хочуть "обнулитися" в Серебрянському лісництві, написати в бот проєкту "Хочу жить" у Telegram.

Хто тримає оборону в Серебрянському лісництві?