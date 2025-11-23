Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.
Де гине найбільше росіян?
Самі окупанти зізнаються: на інших напрямках можна "зберегтися". А от у Серебрянському лісництві вірогідність загинути для ворожих солдатів становить 100 відсотків.
Один з росіян сказав, що всі, хто пішов у Серебрянське лісництво, загинув.
Вони всі стають там двохсотими, це правда, розумієте?
– риторично спитав він.
Показуємо Серебрянський ліс на карті, також відомий як Кремінський ліс або Серебрянський заказник
Ворог гине там цілими підрозділами. А трупи розкидані повсюди.
Я особисто з цими хлопцями (які в курсі ситуації – 24 Канал) розмовляв. Вони говорять, що заходиш у ліс, а там труп на трупі лежить. І всі пацани мають на рукаві отой шеврон ДШБ, оцей ї**ний "Восток",
– розповів росіянин.
Довідка. Добровольча розвідувальна штурмова група (ДРШБ) "Восток" створена наприкінці 2023 року, раніше називалася "Восток-V". Командує нею герой Росії "Зомбі", який раніше керував вагнерівцями. ДРШБ брала участь в операції "Труба" на Курщині, воювала під Часовим Яром.
Слухайте перехоплення ГУР про втрати росіян (обережно, лайка!)
Зверніть увагу! В ГУР закликали росіян, які не хочуть "обнулитися" в Серебрянському лісництві, написати в бот проєкту "Хочу жить" у Telegram.
Серебрянське лісництво оповите оптоволокном: дивіться відео 63 окремої механізованої бригади
Хто тримає оборону в Серебрянському лісництві?
Так званий ліс чудес на Луганщині тримається вже не один рік. Його в різний час боронили різні підрозділи, зокрема, "Азов". Про оборону там 119 бригади навіть існує пісня.
"Майже чотири роки він був зоною невпинних боїв, де щодня стикаються російські диверсійні групи та українські підрозділи безпілотників", – говорили United24 наприкінці жовтня. Їхній кореспондент Микита Ільченко провів у лісі декілька днів і показав, який вигляд має ліс зараз.
"Серебрянський ліс простягається від населеного пункту Білогорівка до Кремінної Луганської області. Росія почала штурмувати лісництво з кінця літа 2022, після звільнення Білогорівки Силами оборони від окупантів", – писали торік у Нацгвардії.
Навесні 2025 року Ростислав Ящишин, старший лейтенант, речник 63 окремої механізованої бригади ЗСУ, заявив, що це вже Чорний ліс, де живуть поодинокі контужені звірі.
"Він настільки вже випалений, що там, здається, немає жодного вцілілого дерева. А колись цей ліс був головними "легенями Донбасу". Відомо, що територія Донбасу не є лісистою, а саме на Лиманському напрямку розташований Серебрянський ліс", – висловився він.
19 вересня росіяни заявили про взяття контролю над Серебрянським лісництвом на півночі Луганської області. Та українські військові спростували це.