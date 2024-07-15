Під час пресконференції журналісти поцікавилися у президента, як змінити політику партнерів щодо заборони на удари західною зброєю вглиб Росії.

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"Не все так погано"

За словами Зеленського, процес триває, і підкреслив, що так було із попередніми рішеннями союзників. Чимало речей, які були спершу неможливі і закриті для України, стали відкритими.

Президент пригадав, що спершу партнерами не схвалювалися навіть удари по Росії українськими розробками. Це відбувалося не тому, що хтось був налаштований проти нашої держави, а через побоювання ескалації. Україна вважала таку позицію несправедливою по відношенню до себе і відстоювала своє. І зараз ніхто з партнерів вже не піднімає питання про використання наших розробок по Росії.

Це історія про те, що спочатку у всіх був шок, ну як після будь-якого шоку почали партнери звикати до цього шоку. І зараз це питання не підіймається. Я вважаю, що це вже не погано,

– пояснив Зеленський.

Президент підкреслив, що деякі позитивні сигнали щодо використання далекобійних речей, Україна почала вже отримувати.

Це треба також дотиснути. Треба, бо це абсолютно справедливо. Є точка, з якою вилітає ракета, або відповідна бомба, гайдед бомб, так? І ми розуміємо звідки. І це несправедливо, що ми не можемо туди, звідки це вилетіло, відповісти. Це абсолютно справедлива відповідь, на яку ми маємо право. Тому ми почали. Розуміючи, що цей процес буде уповільнений, і що тобі не будуть давати дозвіл, або так швидко, як нам потрібно, щоб вижити, не будуть давати дозвіл, ми почали свої відповідні розробки. Є успіх в них. Є дрони. Є вже не тільки дрони,

– розповів Зеленський.