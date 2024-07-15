Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались у президента, как изменить политику партнеров относительно запрета на удары западным оружием вглубь России.

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"Не все так плохо"

По словам Зеленского, процесс продолжается, и подчеркнул, что так было с предварительными решениями союзников. Многие вещи, которые были сначала невозможны и закрыты для Украины, стали открытыми.

Президент напомнил, что сначала партнерами не одобрялись даже удары по России украинскими разработками. Это происходило не потому, что кто-то был настроен против нашего государства, а из-за опасений эскалации. Украина считала такую ​​позицию несправедливой по отношению к себе и отстаивала свое. И сейчас никто из партнеров уже не затрагивает вопрос об использовании наших разработок по России.

Это история о том, что сначала у всех был шок, ну как после любого шока партнеры начали привыкать к этому шоку. И сейчас этот вопрос не поднимается. Я считаю, что это уже не плохо,

– объяснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что некоторые положительные сигналы по использованию дальнобойных вещей Украина уже начала получать.

Это нужно также поднажать. Надо, потому что это совершенно справедливо. Есть точка, с которой вылетает ракета, или соответствующая бомба, гайдед бомб, да? И мы понимаем, откуда. И это несправедливо, что мы не можем туда, откуда вылетело, ответить. Это абсолютно справедливый ответ, на который мы имеем право. Потому мы начали. Понимая, что этот процесс будет замедлен, и что тебе не будут давать разрешение или так быстро, как нам нужно, чтобы выжить, не будут давать разрешение, мы начали свои соответствующие разработки. Есть успех у них. Есть дроны. Есть уже не только дроны,

– рассказал Зеленский.