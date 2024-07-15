Про це президент України розповів на пресконференції з журналістами. Зеленський також сказав, чи очікує російських представників на другому Саміті миру, передає 24 Канал.

До теми Володимир Зеленський проводить пресконференцію: головні тези

Зеленський розповів про очікування від другого Саміту миру

Глава держави зазначив, що незабаром має відбутися перша зустріч на рівні розвідувальних відомств, міністрів, радників безпеки щодо висновків нашого саміту миру.

Перша зустріч вона буде, скоріше за все, в Катарі. Це щодо енергетичної безпеки. І там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки,

– сказав президент.

Він також наголосив, що в серпні буде зустріч в Туреччині щодо вільного мореплавства. І там це буде питання продовольчої безпеки, після чого буде повністю готовий, розроблений план цього питання.

"У вересні буде зустріч в Канаді щодо гуманітарного напрямку обміну полонених і повернення дітей. І там буде розроблений план. Я вважаю, що як ми йшли, за таким планом ми будемо продовжувати йти. Після цих трьох пунктів. Якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план всіх пунктів, реалізації всіх пунктів. І я ставив завдання, щоб в листопаді у нас був повністю готовий план", – зауважив президент.

Він також запевнив, що план до другого Саміту миру буде готовий. Зеленський сказав, що Україні вдасться реалізувати всі три пункти, які узгодили на попередній зустрічі, то з нашого боку, з боку партнерів, все буде зроблено.

Я вважаю, що для цього ми будемо готові наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті,

– зауважив глава держави.

Президент розповів про долю інших пунктів формули миру

На питання іншого журналіста Володимир Зеленський сказав, що Україна не відмовлялася від інших пунктів формули миру. І до цього жодного разу не відмовлялись від стратегічних пріоритетів нашої держави.

"Що стосується Саміту миру, ми не забуваємо, жодної з криз, яку Путін приніс на нашу землю, вони всі були відображені в нашому документі під назвою "Формула миру". Як ми говорили, саміт відкритий, і до нашої формули миру люди можуть приходити зі своїми пропозиціями, і ми повинні бути максимально відкритими", – сказав президент.

Він також зазначив, що в іншому випадку, поляризується світ, який і так іде в цей бік. Тоді буде дуже багато різних пропозицій, і тоді ми можемо втратити ініціативу.

Саміт миру – це передусім наша ініціатива. Можна погоджуватися з якимись речами, знов-таки можна не погоджуватися, але це майданчик для діалогу. З залученням максимальної кількості країн,

– зауважив Зеленський.

Він наголосив, що не втратити цю ініціативу – це як на полі бою. Це те саме, це також поле бою, але на міжнародній арені.