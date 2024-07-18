Генерал офіційно розпочав виконувати обов’язки посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії 11 липня. Тоді він наголосив, що перемога України у війні з Росією – пріоритет його діяльності.

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Президент анонсував підписання нових безпекових угод

Президент Зеленський під час візиту проведе низку зустрічей щодо розвитку відносин між Україною та Великою Британією. Зокрема, він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Глава держави уже анонсував двосторонні зустрічі і підписання нових безпекових угод.

Країни європейського простору вчетверте збираються на саміт Європейської політичної спільноти обговорити спільні теми та виклики. Я прибув до Великої Британії для участі в саміті, двосторонніх зустрічей із партнерами, підписання нових безпекових угод,

– написав він.

Президент також зустрінеться із королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній.

"Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту", – додав глава держави.