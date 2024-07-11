Володимир Зеленський 9 травня призначив Залужного послом України у Великій Британії. Тоді президент запевнив, що Залужний сам висловив бажання розвиватися у сфері дипломатії. Володимир Зеленський також вважає, що це призначення зміцнить союзництво України з Лондоном.

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Залужний розпочав роботу на посаді посла

Генерал офіційно розпочав виконувати обов’язки посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Продовжую служити Україні. Приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії,

– написав Залужний.

Він також вручив копії вірчих грамот віцемаршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Вікторії Басбі.

У дописі Залужний наголосив, що перемога України у війні з Росією залишається "головним пріоритетом його діяльності й діяльності посольства".

Як на призначення Залужного реагували у Британії

Британський посол у Києві Мартін Гарріс 9 травня опублікував допис у соцмережі Х, де прокоментував призначення Валерія Залужного послом України.

Він додав, що з нетерпінням чекає на спільну роботу над "зміцненням непорушного альянсу та просуванням вперед нашого сторічного партнерства".