Раніше указом від 8 травня Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоров'я. Журналісти також писали про те, що Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для служби в армії.

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Указ президента

Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії,
– йдеться в документі.

Про те, що Залужний стане послом у Великій Британії стало відомо 7 березня. Тоді Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного, а в МЗС офіційно про це оголосили.

Варто зазначити, що за нормами чинного законодавства Залужний не міг стати дипломатом, не звільнившись із військової служби.

Що передувало