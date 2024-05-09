Раніше указом від 8 травня Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоров'я. Журналісти також писали про те, що Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для служби в армії.

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Указ президента

Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії,

– йдеться в документі.

Про те, що Залужний стане послом у Великій Британії стало відомо 7 березня. Тоді Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного, а в МЗС офіційно про це оголосили.

Зверніть увагу! Останнього посла у Великій Британії Вадима Пристайка Володимир Зеленський звільнив з посади ще 21 липня 2023 року. Від того часу не була затверджена жодна кандидатура.

Варто зазначити, що за нормами чинного законодавства Залужний не міг стати дипломатом, не звільнившись із військової служби.

Що передувало