Раніше указом від 8 травня Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоров'я. Журналісти також писали про те, що Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для служби в армії.
Читайте також Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій
Указ президента
Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії,
– йдеться в документі.
Про те, що Залужний стане послом у Великій Британії стало відомо 7 березня. Тоді Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного, а в МЗС офіційно про це оголосили.
Варто зазначити, що за нормами чинного законодавства Залужний не міг стати дипломатом, не звільнившись із військової служби.
Що передувало
- 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Замість нього на цю посаду був призначений Олександр Сирський.
- Президент запевнив, що Залужний сам висловив бажання розвиватися у сфері дипломатії. Володимир Зеленський також вважає, що це призначення зміцнить союзництво України з Лондоном.
- За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Залужний має почати свою дипломатичну діяльність вже найближчим часом, після вирішення деяких логістичних складових.