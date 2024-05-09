Відповідні укази з'явилися на сайті президента у четвер, 9 травня. Що вже відомо, передає 24 Канал.

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Олександр Трепак – новий командувач ССО

Президент звільнив з посади командувача ССО Сергія Лупанчука. Зауважимо, що він обіймав цю посаду з листопада 2023 року.

Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України,

– йдеться в указі президента за 9 травня.

Зауважимо, що у відкритому доступі небагато фото Олександра Трепака. На оприлюднених кадрах його обличчя заблюрене.

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