Про призначення стало відомо завдяки опублікованому 5 квітня 2024 року на сайті Президента України указу № 220/2024. У ньому повідомляють, що Володимир Гордійчук став новим заступником командувача Національної гвардії України.

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Призначити Гордійчука Володимира Івановича заступником командувача Національної гвардії України,

– мовиться у відповідному документі, підписаному президентом.

Що відомо про Володимира Гордійчука

Почнімо з того, що Володимир Гордійчук – генерал-лейтенант Національної гвардії України. Він у 1996 році закінчив Київський інститут Військово-повітряних сил України. У 2012 році нинішній заступник командувача Нацгвардії отримав диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України.

Відомо, що Володимир Гордійчук пройшов усі основні командирські посади: від командира взводу до командира полку. Він також був першим заступником начальника територіального управління Національної гвардії України, начальником штабу та начальником Західного територіального управління.

Нинішній заступник командувача Національної гвардії України Володимир Гордійчук виконував свій конституційний обов'язок у зоні проведення АТО. Він брав участь у зачистці міст Луганської області від незаконних формувань разом з підпорядкованим особовим складом військової частини 3036. Зокрема, йдеться про місто Лисичанськ.

Володимир Гордійчук також нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Його відзначили за особисту мужність та високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Нагадаймо, що командувачем Нацгвардії став Олександр Півненко. Бойового офіцера у липні 2023 року на цю посаду призначив Володимир Зеленський.

Глава держави анонсував призначення у Львові, коли повернувся з Туреччини разом з командирами "Азова". Як зазначив президент, серед нас – Герой України Олександр Півненко. Його він назвав потужним воїном Нацгвардії, бойовим офіцером, який відзначився у боях проти російських загарбників, зокрема, у боях за Бахмут.

Нагадаймо, що тоді Володимир Зеленський зі Стамбула повернувся з п'ятьма захисниками "Азовсталі": Денисом Прокопенком, Святославом Паламарем, Сергієм Волинським, Олегом Хоменком і Денисом Шлегою.