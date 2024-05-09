Соответствующие указы появились на сайте президента в четверг, 9 мая. Что уже известно, передает 24 Канал.
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Александр Трепак – новый командующий ССО
Президент уволил с должности командующего ССО Сергея Лупанчука. Заметим, что он занимал эту должность с ноября 2023 года.
Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины,
– говорится в указе президента за 9 мая.
Заметим, что в открытом доступе немного фото Александра Трепака. На обнародованных кадрах его лицо заблюрено.
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