Соответствующий указ Зеленского № 309/2024 был обнародован на сайте президента Украины, передает 24 Канал.

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"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", – говорится в документе.



Указ об увольнении Залужного / Скриншот с сайта президента

Увольнение Валерия Залужного

О том, что Залужный зимой прошел ВВК, где был признан непригодным для службы в армии ранее писало издание Зеркало недели. Сообщалось также, что в феврале Залужный написал рапорт об увольнении с военной службы.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо него на эту должность был назначен Александр Сырский

А 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

По словам советника председателя ОП Михаила Подоляка, он должен начать свою дипломатическую деятельность уже в ближайшее время, после решения некоторых логистических составляющих.