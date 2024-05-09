Ранее указом от 8 мая Зеленский уволил Залужного с военной службы. Журналисты также писали, что Залужный зимой прошел ВВК, где был признан непригодным для службы в армии.

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Указ президента

Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии,

– говорится в документе.

О том, что Залужный станет послом в Великобритании, стало известно 7 марта. Тогда Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного, а в МИД официально об этом объявили.

Обратите внимание! Последнего посла в Великобритании Вадима Пристайко Владимир Зеленский уволил с должности еще 21 июля 2023 года. С тех пор не была утверждена ни одна кандидатура.

Следует отметить, что по нормам действующего законодательства Залужный не мог стать дипломатом, не уволившись с военной службы.

Что предшествовало