Зеленський анонсував двосторонні зустрічі та підписання нових безпекових угод. Особливу увагу буде приділено розвитку відносин між Україною та Великою Британією.

Дивіться також Зеленський очікує на підписання безпекових договорів зі ще 9 країнами

Для чого Зеленський прибув до Великої Британії

Президент України прибув до Великої Британії для участі у четвертому саміті Європейської політичної спільноти, де обговорюватимуться спільні теми та виклики європейських країн.

У рамках візиту заплановані двосторонні зустрічі з партнерами та підписання нових безпекових угод. Особливу увагу буде приділено покращенню відносин між Україною та Великою Британією.

Зустрінуся з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ, Прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній,

– повідомив Зеленський.

Президент також анонсував підписання міжурядової угоди про підтримку українського оборонно-промислового комплексу та обговорення майбутньої оборонної співпраці, включаючи розширення можливостей захисту України.

Зеленський зауважив, що з перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія демонструвала рішучість у підтримці України. Така рішучість є критично важливою для зупинки російського терору та захисту суверенітету України.