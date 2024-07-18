Велика Британія – це найголовніший партнер України щодо ідеології. Це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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"Британія, на мій погляд, є найголовнішим нашим партнером з ціннісного ідеологічного погляду. Британія з першого дня війни правильно розставила всі акценти. Незалежно від очільника уряду, очільника МЗС, Міністерства оборони, чітко розуміє усі ризики, які сьогодні генерує Росія", – наголосив він.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю із радником голови ОПУ Михайлом Подоляком вийде о 18:00 на ютубі 24 Каналу.

Найнадійніший партнер України

Михайло Подоляк зазначив, що Велика Британія найбільш чітко розуміє усі загрози дій Росії. Адже країна-агресорка намагається домінувати у Європі через насилля.

Британія, як і Україна, максимально зацікавлена в обнуленні сучасної російської політичної вертикалі. Тобто не кордони 1991 року, а саме трансформація політичної системи Росії. Тоді Європа, Британія, Україна отримують шанс на більш-менш правильно структуроване, гарантоване майбутнє,

– підкреслив посадовець.

Британці розуміють, що переговори з Кремлем – це фікція, бо Росія розуміє тільки силу. Тому європейські партнери України мають максимально збільшити допомогу і пришвидшити її, потрібно надавати будь-які дозволи Україні на будь-які удари по місцях концентрації, незалежно від того, де вони розташовані.

Про це Велика Британія заявляє на усіх майданчиках. Тому допомагатиме Україні у повному обсязі попри усі інформаційні, дипломатичні спекуляції і так далі.

"Я не беру конкретику з погляду певних угод, фінансової чи військової допомоги. Це очевидно, президент завжди прагматично підходить до тих чи інших візитів і отримує максимально можливі ресурсні пакети, які необхідні Україні. Але у глобальному вимірі Британія – це найнадійніший партнер України", – додав радник голови ОПУ.