Великобритания – это самый главный партнер Украины относительно идеологии. Это 24 Каналу заявил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

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"Британия, на мой взгляд, является главным нашим партнером с ценностной идеологической точки зрения. Великобритания с первого дня войны правильно расставила все акценты. Независимо от главы правительства, главы МИД, Министерства обороны, четко понимает все риски, которые сегодня генерирует Россия", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Полное интервью с советником председателя ОПУ Михаилом Подоляком выйдет в 18:00 на ютубе 24 Канала.

Самый надежный партнер Украины

Михаил Подоляк отметил, что Великобритания наиболее четко понимает все угрозы действий России. Ведь страна-агрессор пытается доминировать в Европе через насилие.

Великобритания, как и Украина, максимально заинтересована в обнулении современной российской политической вертикали. То есть не границы 1991 года, а именно трансформация политической системы России. Тогда Европа, Великобритания, Украина получают шанс на более-менее правильно структурированное, гарантированное будущее,

– подчеркнул чиновник.

Британцы понимают, что переговоры с Кремлем – это фикция, потому что Россия понимает только силу. Поэтому европейские партнеры Украины должны максимально увеличить помощь и ускорить ее, нужно предоставлять любые разрешения Украине на любые удары по местам концентрации, независимо от того, где они расположены.

Об этом Великобритания заявляет на всех площадках. Поэтому будет помогать Украине в полном объеме несмотря на все информационные, дипломатические спекуляции и так далее.

"Я не беру конкретику с точки зрения определенных соглашений, финансовой или военной помощи. Это очевидно, президент всегда прагматично подходит к тем или иным визитам и получает максимально возможные ресурсные пакеты, которые необходимы Украине. Но в глобальном измерении Великобритания – это самый надежный партнер Украины", – добавил советник главы ОПУ.