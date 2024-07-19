Во время визита в Великобританию Зеленский встретился с королем. Чарльз ІІІ принял украинского лидера после встречи Европейского политического сообщества в Бленхеймском дворце.

Смотрите также Британия заинтересована в обнулении Путина: в ОП сказали, чего ждать от поездки Зеленского

Горячая фаза войны с Россией может закончиться до конца 2024 года

По мнению гаранта, это произойдет, если союзники на Западе останутся сильными. Также в эфире вечерних новостей показали и другие фрагменты интервью. В них президент говорит о разрешении от Великобритании бить по России и об отношениях с Трампом.

Другие заявления Зеленского в интервью BBC

Если Дональда Трампа изберут президентом США, Зеленский надеется привлечь на свою сторону Джей Ди Венса. Именно последнего Трамп избрал своим вице-президентом, что вызвало опасения украинцев.

Украина хотела бы получить разрешение на дальнобойные ответные удары западным оружием по территории России. "Мы просто хотим отвечать точно по той точке, из которой они по нам стреляют", – объяснил президент.

А насчет собственной усталости гарант сказал так: может случиться так, что он почувствует, что устал и не может продолжать выполнять свои обязанности. Но только после войны, поскольку сначала надо выиграть и покончить с Путиным.

Обратите внимание! 24 Канал обязательно расскажет подробнее о новом интервью Зеленского, как только оно станет доступно.