Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что Вэнс популяризирует республиканский электорат. Его замена возможна только через изменение событий.

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Может ли Трамп сменить кандидата на пост вице-президента

По словам Саакяна, к моменту выборов президента США ситуация с избранием вице-президента Трампом может измениться, однако уже объявлено, что Вэнс кандидатом номер один. Соответственно, его замена состоится в случае резкого изменения ситуации.

К тому моменту, с большой вероятностью, именно господин Вэнс будет новым вице-президентом,

– отметил политолог.

Саакян рассказал, что биография Вэнса является достаточно пестрой. Ранее он называл Трампа Адольфом Гитлером, а здесь уже является кандидатом на такую важную должность при нем. Именно поэтому Вэнс привык быть политическим флюгером.

Относительно образования, у него есть философское, правовое и военное. Кроме этого, он очень хороший оратор, не плохо работает с текстами. Вэнс написал книгу, достаточно популярную в США, о сельских легиях, в которой воспевает республиканский электорат, который недоволен ситуацией в стране и мечтает сделать США великими снова.

Именно поэтому он является лучшим выбором для Трампа с точки зрения электоральной ситуации. Он может повести за собой часть избирателей, привести их на участки, которые не факт, что готовы были голосовать за Трампа,

– отметил политолог.

Изменится ли позиция Вэнса в отношении Украины

Антиукраинская позиция Вэнса и выступления против поставок помощи Украине, по словам Саакяна, сводились к внутренне американским вопросам. Насколько это действительно его убеждения можно будет проверить уже тогда, когда он займет должность.

Риторика кандидата и человека, который уже занял должность и несет ответственность за это может очень сильно отличаться,

– прокомментировал политолог.

Избрание Вэнса на должность вице-президента Трампом действительно не является лучшим сценарием для Украины. Для нашей страны он является худшей фигурой. Однако Саакян отметил, что он не является безальтернативным.