Про розмову виданню CNN повідомили одразу два джерела, які ознайомлені з планами. Це буде перша розмова Трампа та Зеленського відтоді, як Трамп покинув Білий дім.

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Заплановано телефонну розмову між Трампом і Зеленським

Цей дзвінок, пише телеканал, ознаменував би першу розмову між Трампом і Зеленським після того, як Трамп залишив Білий дім. Розмова відбувалася б на тлі стурбованості в Європі щодо того, якою буде політика Трампа щодо війни в Україні, якщо Трамп виграє президентські вибори в листопаді.

Там вказали, що хоча графіки президентів часто зміщуються, дискусії про необхідність такої розмови точаться вже протягом певного часу.

Трамп регулярно зазначає про те, що знає, як швидко завершити війну в Україні. Проте він не надавав подробиць щодо того, як він би він це зробив.

У CNN зазначили, що під час дебатів з президентом Джо Байденом, які відбулися минулого місяця, Трамп назвав "неприйнятними" умови президента Росії Путіна, які передбачають передачу Україною Криму та 4 південних та східних областей, які зараз окуповані Росією.

Минулого тижня Зеленський, у межах візиту до США, сказав, що всі чекають листопада, зокрема й Владімір Путін. Він також зауважив, що Байден і Трамп – різні особистості, але "обидва підтримують демократію" і, на думку Зеленського, "Путін ненавидітиме їх обох.