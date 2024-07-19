З іншого боку, від розмови Зеленського та Трампа не варто чогось очікувати. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Не потрібно чогось чекати

Валерій Клочок зазначив, що Офіс Президента України усвідомлює, що потрібно працювати як з демократами, так і з республіканцями. Однак комунікація Трампа і Зеленського не склалась від початку каденції українського лідера.

Зараз Трамп, можливо, буде переконувати Зеленського, що треба завершувати війну переговорами. Український президент неодноразово заявляв, що війна буде завершуватись дипломатичним шляхом. Банкова активно готує переговорні треки з Росією.

Риторики про повернення кордонів 1991 року вже немає. Навіть на саміті миру за участі Росії будуть обговорюватися не всі питання. Відновлення територіальної цілісності України на сьогодні, яке могло б бути теоретично досягнуто за умовами переговорів з Путіним, навіть не обговорюється. Найімовірніше, підписання двосторонньої угоди з Росією навряд чи станеться. Це буде підписання з третьою стороною,

– припустив аналітик.

Телефонний дзвінок Зеленського з Трампом – це добре. Президент України заявив, що Україна "буде вчитися працювати з Трампом". За словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа", це буде дійсно складно, адже екслідер США – дуже непередбачуваний політик.