Американський лідер зробив низку важливих заяв, які безпосередньо стосуються війни в Україні, президентських виборів у США та чинних кандидатів. Він також оцінив досягнення своєї адміністрації за президентський термін та багато іншого.

Що заявив на з'їзді Демократичної партії Джо Байден та які головні тези він озвучив – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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08:35, 20 серпня Він сказав, що не тримає зла на тих, хто переконав його зняти кандидатуру з президентських виборів. Байден завершив свій виступ словами з гімну: "Америко, я віддав тобі найкраще". "Я віддавав тобі найкраще 50 років, – сказав президент США. Сподіваюсь, ви знаєте, як я вдячний вам усім".

08:30, 20 серпня За словами американського президента, його адміністрація невтомно працює над досягненням припинення вогню у війні Ізраїлю та ХАМАСу, а також доставлення гуманітарної допомоги. Він висловив солідарність з протестувальниками, які вийшли на вулиці в Чикаго з вимогою досягти зупинки вогню в Смузі Гази.

08:25, 20 серпня Стосовно зміцнення альянсів Байден додав: "Я провів майже 190 годин із моїми партнерами головами держав в Європі, щоб зміцнити НАТО. Ми це зробили, ми об'єднали Європу, чого не було роками, додавши Швецію та Фінляндію до НАТО".

08:20, 20 серпня Байден наголосив, що ніколи не кланявся перед російським правителем Володимиром Путіним, як це робив експрезидент Дональд Трамп, і кандидатка від демократів Камала Гарріс ніколи не схилятиметься перед диктатором. Путін думав, що візьме Київ за три дні, але майже через три роки – Україна вільна,

– сказав він. Таким чином він розкритикував свого попередника Дональда Трампа і наголосив на важливості лідерства США у світі й успіхах його адміністрації в зміцненні світових альянсів, протистоянні Росії та Китаю.

08:15, 20 серпня Байден підкреслив, що його адміністрація досягла значного прогресу в багатьох сферах, зокрема вихід країни з пандемії COVID-19, відновлення економіки, створення мільйонів робочих місць, зменшення расової нерівності у доходах, розширення доступу до медичного страхування. Зокрема, йдеться про зниження цін на ліки, розвиток виробництва напівпровідників і ухвалення масштабного інфраструктурного закону. Завдяки вам – і я не перебільшую – завдяки вам, ми досягли одного з найвидатніших чотирирічних періодів прогресу в історії. І коли я кажу "ми", я маю на увазі Камалу і мене,

– заявив Байден.

08:10, 20 серпня Американський лідер згадав про свою відданість відновленню середнього класу, підкресливши, що закони, які його адміністрація ухвалила, принесли більше користі "червоним" штатам, ніж "синім", оскільки президент повинен працювати для всіх американців.

08:05, 20 серпня Байден також розповів аудиторії про досягнення своєї адміністрації за останні чотири роки. Він зазначив, що його пріоритетом було забезпечення прогресу для всієї країни, незалежно від політичних уподобань її громадян. ""Як ваш президент, я був рішуче налаштований рухати Америку вперед, а не назад. Протистояти ненависті та насильству в усіх його формах, стати нацією, де ми не лише живемо, але й процвітаємо завдяки різноманітності", – наголосив він.