Американский лидер сделал ряд важных заявлений, которые непосредственно касаются войны в Украине, президентских выборов в США и действующих кандидатов. Он также оценил достижения своей администрации за президентский срок и многое другое.

Что заявил на съезде Демократической партии Джо Байден и какие главные тезисы он озвучил – читайте в материале 24 Канала.

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08:35, 20 августа Он сказал, что не держит зла на тех, кто убедил его снять кандидатуру с президентских выборов. Байден завершил свое выступление словами из гимна: "Америка, я отдал тебе лучшее". "Я отдавал тебе лучшее 50 лет, – сказал президент США. Надеюсь, вы знаете, как я благодарен вам всем".

08:30, 20 августа По словам американского президента, его администрация неустанно работает над достижением прекращения огня в войне Израиля и ХАМАСа, а также доставки гуманитарной помощи. Он выразил солидарность с протестующими, которые вышли на улицы в Чикаго с требованием достичь остановки огня в Полосе Газы.

08:25, 20 августа Относительно укрепления альянсов Байден добавил: "Я провел почти 190 часов с моими партнерами главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, мы объединили Европу, чего не было годами, добавив Швецию и Финляндию в НАТО".

08:20, 20 августа Байден отметил, что никогда не кланялся перед российским правителем Владимиром Путиным, как это делал экс-президент Дональд Трамп, и кандидат от демократов Камала Харрис никогда не будет склоняться перед диктатором. Путин думал, что возьмет Киев за три дня, но почти через три года – Украина свободна,

– сказал он. Таким образом он раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа и отметил важность лидерства США в мире и успехи его администрации в укреплении мировых альянсов, противостоянии России и Китая.

08:15, 20 августа Байден подчеркнул, что его администрация достигла значительного прогресса во многих сферах, в частности выход страны из пандемии COVID-19, восстановление экономики, создание миллионов рабочих мест, уменьшение расового неравенства в доходах, расширение доступа к медицинскому страхованию. В частности, речь идет о снижении цен на лекарства, развитие производства полупроводников и принятие масштабного инфраструктурного закона. Благодаря вам – и я не преувеличиваю – благодаря вам, мы достигли одного из самых выдающихся четырехлетних периодов прогресса в истории. И когда я говорю "мы", я имею в виду Камалу и меня,

– заявил Байден.

08:10, 20 августа Американский лидер упомянул о своей преданности восстановлению среднего класса, подчеркнув, что законы, которые его администрация приняла, принесли больше пользы "красным" штатам, чем "синим", поскольку президент должен работать для всех американцев.

08:05, 20 августа Байден также рассказал аудитории о достижениях своей администрации за последние четыре года. Он отметил, что его приоритетом было обеспечение прогресса для всей страны, независимо от политических предпочтений ее граждан. ""Как ваш президент, я был решительно настроен двигать Америку вперед, а не назад. Противостоять ненависти и насилию во всех его формах, стать нацией, где мы не только живем, но и процветаем благодаря разнообразию", – подчеркнул он.