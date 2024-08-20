Американский лидер сделал ряд важных заявлений, которые непосредственно касаются войны в Украине, президентских выборов в США и действующих кандидатов. Он также оценил достижения своей администрации за президентский срок и многое другое.
Что заявил на съезде Демократической партии Джо Байден и какие главные тезисы он озвучил – читайте в материале 24 Канала.
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Он сказал, что не держит зла на тех, кто убедил его снять кандидатуру с президентских выборов.
Байден завершил свое выступление словами из гимна: "Америка, я отдал тебе лучшее". "Я отдавал тебе лучшее 50 лет, – сказал президент США. Надеюсь, вы знаете, как я благодарен вам всем".
По словам американского президента, его администрация неустанно работает над достижением прекращения огня в войне Израиля и ХАМАСа, а также доставки гуманитарной помощи. Он выразил солидарность с протестующими, которые вышли на улицы в Чикаго с требованием достичь остановки огня в Полосе Газы.
Относительно укрепления альянсов Байден добавил: "Я провел почти 190 часов с моими партнерами главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, мы объединили Европу, чего не было годами, добавив Швецию и Финляндию в НАТО".
Байден отметил, что никогда не кланялся перед российским правителем Владимиром Путиным, как это делал экс-президент Дональд Трамп, и кандидат от демократов Камала Харрис никогда не будет склоняться перед диктатором.
Путин думал, что возьмет Киев за три дня, но почти через три года – Украина свободна,
– сказал он.
Таким образом он раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа и отметил важность лидерства США в мире и успехи его администрации в укреплении мировых альянсов, противостоянии России и Китая.
Байден подчеркнул, что его администрация достигла значительного прогресса во многих сферах, в частности выход страны из пандемии COVID-19, восстановление экономики, создание миллионов рабочих мест, уменьшение расового неравенства в доходах, расширение доступа к медицинскому страхованию.
В частности, речь идет о снижении цен на лекарства, развитие производства полупроводников и принятие масштабного инфраструктурного закона.
Благодаря вам – и я не преувеличиваю – благодаря вам, мы достигли одного из самых выдающихся четырехлетних периодов прогресса в истории. И когда я говорю "мы", я имею в виду Камалу и меня,
– заявил Байден.
Американский лидер упомянул о своей преданности восстановлению среднего класса, подчеркнув, что законы, которые его администрация приняла, принесли больше пользы "красным" штатам, чем "синим", поскольку президент должен работать для всех американцев.
Байден также рассказал аудитории о достижениях своей администрации за последние четыре года. Он отметил, что его приоритетом было обеспечение прогресса для всей страны, независимо от политических предпочтений ее граждан.
""Как ваш президент, я был решительно настроен двигать Америку вперед, а не назад. Противостоять ненависти и насилию во всех его формах, стать нацией, где мы не только живем, но и процветаем благодаря разнообразию", – подчеркнул он.
Мы собрались вместе в 2020 году, чтобы спасти демократию,
– заявил Байден, комментируя свое решение баллотироваться в 2020 году.
Он также заявил, что вице-президент Камала Харрис является будущим Демократической партии и лидером, которая сможет победить Дональда Трампа на выборах в ноябре.