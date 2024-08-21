За підсумками голосування Камалу Гарріс офіційно затвердили як кандидатку на посаду президентки США від Демократичної партії. Відповідне рішення ухвалили на з'їзді політичної сили у Чикаго.

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Процедуру провели повторно

У заході беруть участь понад 4000 делегатів. На початку серпня Гарріс вже отримала більшість голосів на такому ж голосуванні, проте процедуру повторили, щоб урочисто оголосити результати.

Сама ж кандидатка в президенти США проводить передвиборчу зустріч у Мілуокі, штат Вісконсин. Попри це, вона звернулася до делегатів Демократичної партії і подякувала їм за висування її кандидатури у президенти.

Це кампанія, яку рухають люди, і разом ми прокладемо новий шлях вперед,

– сказала вона.

Камала Гарріс офіційно стала опоненткою кандидата від республіканців, а саме Дональда Трампа.