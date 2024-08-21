По итогам голосования Камалу Харрис официально утвердили как кандидата на пост президента США от Демократической партии. Соответствующее решение приняли на съезде политической силы в Чикаго.

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Процедуру провели повторно

В мероприятии принимают участие более 4000 делегатов. В начале августа Харрис уже получила большинство голосов на таком же голосовании, однако процедуру повторили, чтобы торжественно объявить результаты.

Сама же кандидат в президенты США проводит предвыборную встречу в Милуоки, штат Висконсин. Несмотря на это, она обратилась к делегатам Демократической партии и поблагодарила их за выдвижение ее кандидатуры в президенты.

Это кампания, которую двигают люди, и вместе мы проложим новый путь вперед,

– сказала она.

Камала Харрис официально стала оппоненткой кандидата от республиканцев, а именно Дональда Трампа.