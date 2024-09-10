Общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что первые дебаты между Трампом и Джо Байденом не были успешными для действующего президента США. Это существенно повлияло на замену кандидата от демократической партии.

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Дебаты в США

Юрий Рашкин отметил, что на предыдущих дебатах Дональд Трамп вел себя не слишком сдержанно, но это не заставило его команду менять предвыборную стратегию. В отличие от республиканцев, демократы предложили американцам нового кандидата.

Это сложное испытание для Камалы Харрис. Ей нужно хорошо себя показать, ведь это может повлиять на ее победу,

– сказал он.

Политический деятель объяснил, если на дебатах Харрис удастся показать, что она может победить Трампа, то это положительно повлияет на ее предвыборную кампанию. По данным опросов, большая часть граждан США до сих пор точно не знает, кто она.

"Более 30% людей хотели бы больше о ней (Харрис – 24 Канал) узнать. Именно эти люди и являются ее предвыборной базой", – высказался он.

Рашкин отметил, что дебаты 10 сентября очень важны для обоих кандидатов в президенты США. Вероятно, если Харрис удастся успешно выступить, то у нее будет больше шансов на победу.

Важно! На дебатах микрофоны кандидатов будут выключены во время выступления оппонента. Встреча продлится 90 минут, вопросы будут задавать только модераторы, на ответ каждый будет иметь 2 минуты. Также на дебатах запрещено пользоваться заранее подготовленным конспектом.

Он добавил, что команды республиканцев и демократов умышленно занижают ожидания у избирателей перед дебатами, чтобы каждый из кандидатов имел возможность успешно выступить.

Но сдержать эмоции Трампа сложно. Ведь перед ним будет женщина, которая представляет нацменьшинства с опытом прокурора. Он может просто взорваться,

– предположил Юрий Рашкин.