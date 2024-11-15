Україна змогла аргументовано викласти майбутньому президенту США свою позицію щодо бачення миру. Про це розповів президент Зеленський в інтерв'ю Суспільному, передає 24 Канал.

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Закінчити швидше війну – обіцянка США суспільству, – Зеленський

За словами Зеленського, команда Трампа не висловлювала нічого проти позиції України щодо закінчення війни.

"Базис, на якому ми стоїмо, він (Трамп – 24 Канал) почув. Проти нашої позиції я нічого не чув", – сказав глава держави.

Журналісти також поцікавилися, чи вимагав Трамп в Україні брати участь у переговорах із Росією.

"Ми – незалежна країна. І ми під час цієї війни – і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами – довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює", – відповів на це Зеленський.

Водночас, за його словами, за адміністрації Трампа "війна завершиться швидше".

Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо,

— зауважив Зеленський.

Нова заява Трампа щодо миру в Україні

Нагадаємо, що нещодавно Трамп зробив нову заяву стосовно шляхів закінчення війни Росії проти України та запевнив, що його майбутня адміністрація зосередить на цьому питанні особливу увагу.

Раніше політик запевняв, що зможе покласти край російській агресії в Україні за 24 години після обрання на другий термін.

Однак після виборів Трамп уже не уточнює, скільки часу йому знадобиться, щоб завершити війну в Україні.

Ми будемо наполегливо працювати з Росією та Україною. Ця війна повинна закінчитися. Росія та Україна мають припинити бойові дії,

– лише заявив він.