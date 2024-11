Трамп анонсував, що США можуть впровадити митні тарифи. Саме через це, країни, що мають найбільшу економічну залежність від американців, потенційно відчуватимуть погіршення, повідомляє 24 Канал з посиланням на рейтинг Джорджа Саравело з Deutsche Bank.

Читайте також Понад 30% українців не можуть дозволити собі вільно придбати новий одяг

Найбільше впровадження митних тарифів вплине саме на Мексику. В'єтнам та Канада посіли друге та третє місце у рейтингу.

Також вагомі втрати відчуватимуть:

А от Китай, який зазвичай використовують у своїй риториці трампісти, постраждає дуже мало.

Зверніть увагу! Дані рейтингу свідчать, що від митної політики Трампа страждатимуть саме союзники США.

Deutsche Bank's George Saravelo ranked the countries that are likely to be hardest hit by potential US tariffs, based on their economic reliance on US trade and potential scope of new levies. The top three hardest hit: Mexico, Vietnam and Canada. pic.twitter.com/RojngZsyAn