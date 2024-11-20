Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в етері 24 Каналу наголосив, що навіть наявність на складах противника декількох сотень ракет Х-101 не свідчить про те, що в Росії вдало налагоджено виробництво.

Дивіться також Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія атакувала Україну 13 листопада

Щільність української ППО

Росіяни, зі слів Світана, можуть виготовляти щомісяця 30 – 40 ракет і їх накопичувати на складах. Однак він підкреслив, що щільність української протиповітряної оборони вже 3-й рік регулярно посилюється, особливо завдяки появі літаків F-16.

Це винищувач, який першочергово призначений і був спроєктований для знищення повітряних ворожих цілей, в тому числі крилатих ракет, особливо дозвукових, таких як Х-101,

– пояснив Світан.

Крилату ракету можна знищити зокрема за допомогою кулеметів та винищувачів і це ЗСУ вдається зробити.

Не швидкісні, дозвукові цілі добре видно на екранах локаторів. Тому росіянам 300 їх ракет не допоможуть. Щільність ППО в Україні достатня, аби збивати їх. Проблема в балістиці ворога, її треба з'ясовувати тільки за допомогою наших партнерів,

– зауважив Світан.

Щодо виробництва росіянами Х-101, військовий експерт звернув увагу, що даються взнаки санкції, бо росіяни знімають для виготовлення цих ракет двигуни з Х-55. Але, звичайно, що вони все одно несуть небезпеку.

Нагадаємо, посольство США попередило про можливий масштабний обстріл, який Росія може здійснити 20 листопада. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що окупанти протягом декількох місяців накопичували балістичні ракети, Х-101, "Калібри" для серії обстрілів по Україні. Для завдання ударів в Росії готова авіація та кораблі, є запаси ракет на складах і летовищах.