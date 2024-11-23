Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу зазначив, що всі, хто організував Путіну цей виступ, та й сам він, вважали, що заява саме з його вуст буде свідчити про серйозність намірів Росії й таким чином вдасться залякати Захід.

Дивіться також Світан назвав 3 аспекти, через які Путін може ще раз ударити міжконтинентальною ракетою

Чи спрацював шантаж Путіна

Заяви всіх інших російських політиків типу Лаврова, Пєскова, Захарової чи депутатів держдуми жодним чином не впливають на Захід. Тому Путіну довелося вилізти з бункера і самому вийти з промовою.

Вважається, що коли людина з такими диктаторськими повноваженнями сама робить певні заяви, то це вже фініш, ставки підняті максимально. Але варто розуміти, що це банальний шантаж. Його вистачило на 7 хвилин загрозливої розмови, але ефекту залякування не досягнуто,

– зауважив Рейтерович.

Ймовірно, зі слів політолога, багато хто з політиків, в тому числі з представників західних країн, дивився на те, як Путін виглядає, з якою інтонацією озвучував свої заяви. Він підкреслив, що нині помітна суттєва різниця між теперішнім знервованим Путіним і тим, який вранці 24 лютого 2022 року впевнено і зухвало записував відеозвернення, коли Росія почала широкомасштабну війну проти України.

Рейтерович наголосив, що запуск балістичної ракети "Орешник" 21 листопада був черговою спробою Путіна нагадати про себе, показати, що в Росії залишилася ще ось така зброя і вона може нею вдарити. Зараз, зі слів політолога, в Кремлі очікують на реакцію Заходу.

"Навіть така доволі поміркована реакція деяких західних країн насправді виявилась дуже великими мінусом для Росії, бо вона розраховувала на панічні крики; на те, що на Україну почнуть тиснути й закликати негайно завершити війну, погоджуватися на втрату своїх територій. А реакція була геть не такою, Білий дім взагалі швидко заявив, що це ніяк не вплине на ту підтримку, яку США надають Україні", – озвучив Рейтерович.

Те, що Росія спланувала – не спрацювало. Тепер, зі слів політолога, варто спостерігати за подальшими діями Кремля. Ймовірно, що Росія буде намагатися ще певним чином підвищити ставки. Тому, за словами Рейтеровича, українцям треба бути уважнішими до сигналів повітряної тривоги.

Путіну довелося вийти з бункера

Політолог звернув увагу, що Путін на майже 2 тижні зник з публічного простору. В Росії увесь цей час циркулювала інформація, що США дозволили Україні бити по території Росії західною зброєю, потім стався удар по російських військових об'єктах. Показово, що в цей час очільник Кремля не показувався.

Він на всі ці дні просто зник. Я не здивуюся, якщо його в цей період посадили в бункер і він реального боявся, що прилетить ледь не по ньому. Місце, куди прилетіло в Курській області, теоретично могло бути таким, де Путін міг зупинятися. Тому йому вже потім довелося вийти в публічний простір з промовою,

– зазначив Рейтерович.

Нагадаємо, 21 листопада Росія запустила балістичну ракету по інфраструктурі Дніпра. Спочатку повідомлялось, що це була міжконтинентальна ракета. Після атаки Путін заявив, що була застосована новітня російська система середньої дальності "Орешник" (балістична ракета в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні).

Застосування "Орешника" очільник Кремля назвав "відповіддю на плани США з виробництва та розгортання ракет середньої та меншої дальності", а "конфлікт в Україні" після удару західними ракетами по Росії, з його слів, набув "глобального характеру".