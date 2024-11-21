Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ. Усе, що заявив Путін під час звернення – читайте у матеріалі.

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Що заявив Путін у зверненні до росіян

19:17, 21 листопада

Путін заявив, що 21 листопада росіяни нібито використали для удару російську систему середньої дальності "Орєшнік".

За його словами, засобів протидії російським ракетам такого типу наразі нібито немає.

19:16, 21 листопада

Конфлікт в Україні після удару західними ракетами по Росії набув глобального характеру,
– каже диктатор.

Він додав, що нібито ЗС Росії завдали комбінованого удару по об'єкту ОПК України у відповідь на удари американською та британською зброєю по Росії

19:15, 21 листопада

Путін заявив, що 19 листопада 6 ракетами ATACMS та 21 листопада системами Storm Shadow були завдані удари по об'єктах у Курській та Брянській областях.

Водночас він каже, що поставлених Україною цілей в ударах виконано не було.

Використовувати далекобійну зброю по території Росії без фахівців країн, де вона була виготовлена, неможливо, це відомо,
– наголосив він.