19:15, 21 листопада

Путін заявив, що 19 листопада 6 ракетами ATACMS та 21 листопада системами Storm Shadow були завдані удари по об'єктах у Курській та Брянській областях.

Водночас він каже, що поставлених Україною цілей в ударах виконано не було.

Використовувати далекобійну зброю по території Росії без фахівців країн, де вона була виготовлена, неможливо, це відомо,

– наголосив він.