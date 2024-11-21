Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ. Усе, що заявив Путін під час звернення – читайте у матеріалі.
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Що заявив Путін у зверненні до росіян
Путін заявив, що 21 листопада росіяни нібито використали для удару російську систему середньої дальності "Орєшнік".
За його словами, засобів протидії російським ракетам такого типу наразі нібито немає.
Конфлікт в Україні після удару західними ракетами по Росії набув глобального характеру,
– каже диктатор.
Він додав, що нібито ЗС Росії завдали комбінованого удару по об'єкту ОПК України у відповідь на удари американською та британською зброєю по Росії
Путін заявив, що 19 листопада 6 ракетами ATACMS та 21 листопада системами Storm Shadow були завдані удари по об'єктах у Курській та Брянській областях.
Водночас він каже, що поставлених Україною цілей в ударах виконано не було.
Використовувати далекобійну зброю по території Росії без фахівців країн, де вона була виготовлена, неможливо, це відомо,
– наголосив він.