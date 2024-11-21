Дмитро Пєсков каже, що Росія нібито не займається провокаційними діями. Про це стало відомо із російських пропагандистських видань, передає 24 Канал.

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Що відомо про заяву Пєскова

Російський політик згадав про ядерну доктрину, згідно з якою Росія нібито докладає зусиль, аби не допустити такого конфлікту.

Окрім цього, Пєсков звинуватив адміністрацію президента США в "безвідповідальності". На його думку, надання дозволу Україні бити вглиб Росії ракетами ATACMS є "новою ескалацією конфлікту".

Вони продовжують підливати масла у вогонь цього конфлікту, всіляко перешкоджаючи хоч якійсь динаміці на його завершення, використовуючи при цьому Україну як інструмент у своїй війні з Росією,

– бідкається Пєсков.

Натомість щодо використання Storm Shadow Пєсков не сказав нічого конкретного та назвав це прерогативою військового відомства.

Раніше США дозволили Україні бити вглиб Росії. Білий дім назвав таке рішення відповіддю на агресивні дії Кремля.