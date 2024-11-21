Дмитрий Песков говорит, что Россия якобы не занимается провокационными действиями. Об этом стало известно из российских пропагандистских изданий, передает 24 Канал.

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Что известно о заявлении Пескова

Российский политик вспомнил о ядерной доктрине, согласно которой Россия якобы прилагает усилия, чтобы не допустить такого конфликта.

Кроме этого, Песков обвинил администрацию президента США в "безответственности". По его мнению, предоставление разрешения Украине бить вглубь России ракетами ATACMS является "новой эскалацией конфликта".

Они продолжают подливать масла в огонь этого конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение, используя при этом Украину как инструмент в своей войне с Россией,

– жалуется Песков.

Зато по использованию Storm Shadow Песков не сказал ничего конкретного и назвал это прерогативой военного ведомства.

Ранее США разрешили Украине бить вглубь России. Белый дом назвал такое решение ответом на агрессивные действия Кремля.