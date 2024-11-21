19:15, 21 ноября

Путин заявил, что 19 ноября 6 ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.

В то же время он говорит, что поставленных Украиной целей в ударах выполнено не было.

Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно,

– подчеркнул он.