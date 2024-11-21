Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ. Все, что заявил Путин во время обращения – читайте в материале.
Смотрите также В России заявили, о "предотвращении ядерного конфликта" и обвинили в эскалации Байдена
Что заявил Путин в обращении к россиянам
Путин заявил, что 21 ноября россияне якобы использовали для удара российскую систему средней дальности "Орешник".
По его словам, средств противодействия российским ракетам такого типа пока якобы нет.
Конфликт в Украине после удара западными ракетами по России приобрел глобальный характер,
– говорит диктатор.
Он добавил, что якобы ВС России нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России
Путин заявил, что 19 ноября 6 ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
В то же время он говорит, что поставленных Украиной целей в ударах выполнено не было.
Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно,
– подчеркнул он.