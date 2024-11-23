Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що є 3 аспекти, через які кремлівський диктатор може вирішити завдати повторного удару міжконтинентальною балістичною ракетою по території України. Однак він зауважив, що треба їх розділяти, щоб не виникало паніки у суспільстві.

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Чи атакує Росія знову

Роман Світан зауважив, що першим аспектом повторного застосування міжконтинентальної ракети є військова мета.

Однак немає жодного сенсу, щоб росіяни ще раз використовували таку зброю для виконання бойових завдань на території України. Адже у них є набагато більше дешевших ракет – Іскандери чи "Кинжал",

– сказав військовий експерт.

Він наголосив, що застосовувати міжконтинентальні балістичні ракети у воєнних цілях по території України зовсім невиправдане.

Цікаво! Експерт Олексій Їжак зазначив, що ракети "Орешник", застосовані Росією по Дніпру, є недопрацьованими міжконтинентальними ракетами, більше придатними для тестів, ніж бою. Вони дорогі, нечисленні й без ядерного заряду не мають сенсу, а удар по Україні скоріше був спробою психологічного тиску, ніж військовою необхідністю.

Другим аспектом є політичний. Путін може скористатись ним, якщо буде необхідність "нагодувати" російське суспільство якимось позитивом, щоб відвернути їхню увагу від суцільного негативу.

Окупанти можуть ударити по території України там, де є багато камер, зокрема по великих містах, щоб ЗМІ розповсюджували ці кадри, а росіяни використовували їх для своєї пропаганди,

– висловився Світан.

Він зауважив, що є ще й третій аспект – геополітичний, адже Владімір Путін може планувати тиск на західних партнерів України, щоб показати певні особливості застосування своєї балістичної ракети.

Тоді росіяни можуть завдати удар по якомусь полігону. Де, на їхню думку, Сили оборони зберігають засоби ураження, які Україні передають партнери,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що за таких умов відеофіксація уже не потрібна, адже метою буде показати результат бойової роботи.

"Що обере Путін нікому невідомо, тому треба бути дуже обережними найближчим часом під час сповіщень про повітряну тривогу", – підкреслив Роман Світан.