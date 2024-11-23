Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild. В частности, это может указывать на болезнь российского диктатора.

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Почему у Путина не шевелились руки и пальцы

21 ноября вечером президент России Владимир Путин обнародовал видеообращение, в котором заявил, что по городу Днепр был нанесен удар новой ракетой средней дальности "Арешник", которую якобы невозможно перехватить.

Все 7 минут и 45 секунд его речи не сопровождались никакими движениями руками или пальцами.

Путин ни разу не пошевелил руками: смотрите видео

Эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рьопке обратил внимание, что ранее Путин часто жестикулировал во время своих обращений, но на этот раз его руки выглядели приклеенными к столу.

Эти кадры показали, что Путин угрожает всему миру, а сам не может ни разу пошевелить собственными руками,

– заметил Рёпке.

Рьопке предполагает, что это может быть результатом монтажа, когда обездвиженные руки были добавлены к телу, или же причина может крыться в болезни диктатора или желании скрыть его нервозность.