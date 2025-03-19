Политолог Георгий Чижов высказал собственное видение этого процесса для 24 Канала.

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Может ли уступить Путин

Предположительно, для Кремля ЗАЭС очень важна. Чижов отметил, что Россия неоднократно даже пыталась подключить ее к энергосистеме России, но полностью не смогла этого сделать.

Думаю, эту тему продавить будет трудно. Ведь, как думает Путин, Запорожская АЭС расположена на оккупированных территориях, которые контролируют его войска, она отрезана от Украины,

– отметил политолог.

Впрочем, именно этот объект, возможно, не является самым принципиальным для Путина, все будет зависеть от условий США и их жесткости.

Напомним, что появлялись предположения, якобы среди планов ВСУ было и взятие под контроль электростанции в Курской области, чтобы иметь предмет обмена с россиянами. Но этого козыря Украина не смогла получить.

С другой стороны, Дональд Трамп должен надавить на Путина и заставить пойти на мирное соглашение, иначе это станет большим ударом по авторитету президента США. Однако об условиях, которые Дональд Трамп может выдвинуть Путину, и будет ли там ЗАЭС, до сих пор остается только догадываться.