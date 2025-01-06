Впрочем, вряд ли именно это является целью наших военных на Курщине. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, объяснив, какой вариант может быть значительно более вероятным.

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Куда могут двигаться ВСУ на Курщине

Аналитики Института изучения войны сообщили, что у украинских военных есть успехи в Курской области на трех направлениях. Именно там 5 января началось неожиданное для россиян наступление.

Так называемые российские "военкоры" паникуют, рассказывая о новых атаках Вооруженных сил Украины. В частности, панику вызвали новые системы РЭБ, которые якобы способны глушить "все их дроны".

У нас есть плацдарм в Суджанском районе, он достаточно большой. Его сейчас удерживает наша группировка, что сейчас сдерживает атаки примерно 50 тысяч российских и северокорейских войск. Сейчас началось наступление, которое идет как раз от города Суджа,

– отметил Павел Нарожный.

По мнению военного эксперта, маловероятно, что украинские военные пытаются дойти до Курской АЭС, расположенной в Курчатове. Дело в том, что сама электростанция не является интересным объектом для ВСУ, к тому же ее захват потребует большого количества штурмов.

Где расположена Курская АЭС: смотри на карте

"Другое возможное направление развития событий, что плацдарм будут расширять в сторону Брянской области. Есть ли у нас ресурсы? Это зависит, ведь даже малыми ресурсами мы сможем прорвать оборону россиян", – отметил военный эксперт.

Это связано с тем, что в Курской области находятся не лучшие бойцы российской армии. Туда с разных направлений собрали пестрое войско, которое определенное время могло штурмовать, однако не смогло выбить украинских военных с территории России.

Вероятно, Украина не сможет выделить мощные бригады для этого наступления, оно ведется значительно меньшими силами. Однако эта кампания является успешной.