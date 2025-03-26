Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого в соцмережі Х.

Читайте також Стосується не всіх АЕС: 3 причини, чому Україні цікава пропозиція Трампа щодо ЗАЕС

В МЗС прокоментували ситуацію на ЗАЕС

Георгій Тихий заявив, що розлитого палива вистачило б для живлення аварійних генераторів станції впродовж 25 днів.

Росіяни не тільки вкрали станцію, але й не в змозі забезпечити її елементарну безпеку,

– написав він.

За словами речника МЗС, цей інцидент є прямим результатом безрозсудної заміни Росією сертифікованих українських експертів некваліфікованими тимчасовими російськими оперативниками.

Тихий підкреслив, що продовження цієї ситуації призведе лише до нових аварій та небезпек.

ЗАЕС необхідно повернути під контроль України. Це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам,

– підсумував речник МЗС.

До слова, нещодавно Росія заявила, що Запорізька атомна електростанція є "їхнім" ядерним об’єктом. У російському МЗС також відкинули можливість передачі контролю над нею Україні або будь-якій іншій країні.