Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

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Когда возможен "перезапуск" Запорожской АЭС

В Госатомрегулировании отметили, что любые заявления и комментарии относительно намерений и способов "перезапуска" энергоблоков ЗАЭС в текущей ситуации являются провокационными и спекулятивными. Отмечается, что эти планы не имеют никакого отношения к вопросам ядерной безопасности Европейского региона.

Любые изменения условий лицензий на эксплуатацию энергоблоков ЗАЭС возможны только после деоккупации, демилитаризации, разминирования и всесторонней проверки безопасности всех систем и сооружений станции, возвращения ее под полный контроль легитимной эксплуатирующей организации АО НАЭК "Энергоатом" и надзор Госатомрегулирования,

– говорится в заявлении.

В ГИЯРУ добавили, что МАГАТЭ может давать рекомендации и продолжать наблюдение за состоянием безопасности на Запорожской АЭС. В то же время любые решения относительно разрешений на эксплуатацию ядерных установок являются ответственностью законных государственных органов стран-членов.

Государственная инспекция ядерного регулирования подчеркнула, что для Запорожской АЭС такими законными органами управления и надзора были, есть и остаются органы государственной власти Украины.

Напомним, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после завершения боевых действий в Украине Запорожская АЭС сможет снова производить электроэнергию. Однако процесс ее восстановления будет длительным и сложным.