Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

Читайте також З нового варіанту угоди про корисні копалини навмисно виключили пункт про АЕС, – ЗМІ

Коли можливий "перезапуск" Запорізької АЕС

У Держатомрегулюванні наголосили, що будь-які заяви і коментарі щодо намірів і способів "перезапуску" енергоблоків ЗАЕС у поточній ситуації є провокативними і спекулятивними. Зазначається, що ці плани не мають жодного відношення до питань ядерної безпеки Європейського регіону.

Будь-які зміни умов ліцензій на експлуатацію енергоблоків ЗАЕС можливі тільки після деокупації, демілітаризації, розмінування та всебічної перевірки безпеки усіх систем та споруд станції, повернення її під повний контроль легітимної експлуатуючої організації АТ НАЕК "Енергоатом" та нагляд Держатомрегулювання,

– йдеться в заяві.

У ДІЯРУ додали, що МАГАТЕ може давати рекомендації та продовжувати спостереження за станом безпеки на Запорізькій АЕС. Водночас будь-які рішення щодо дозволів на експлуатацію ядерних установок є відповідальністю законних державних органів країн-членів.

Державна інспекція ядерного регулювання підкреслила, що для Запорізької АЕС такими законними органами управління та нагляду були, є і залишаються органи державної влади України.

Нагадаємо, раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що після завершення бойових дій в Україні Запорізька АЕС зможе знову виробляти електроенергію. Проте процес її відновлення буде тривалим і складним.