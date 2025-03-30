Про це 24 Каналу розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна, додавши, що 8 блекаутів, під час яких станція втрачала енергопостачання, негативно вплинули на технічний стан. Втім ще є низка інших серйозних проблем.

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ЗАЕС стала мілітаризованою зоною

Більшість персоналу станції, який мав ліцензії, виїхав на підконтрольну територію України. Зараз кількість співробітників зменшилася у 3 рази, якщо порівнювати з часом до повномасштабного вторгнення. Основа персоналу – російські атомники, які хоч і експлуатували власні АЕС, але не розуміють, що Запорізькі енергоблоки пройшли глибоку модернізацію.

Наприклад, керування реакторами, є багато обладнання українського або іноземного виробництва. Зовсім інші аварійні інструкції, аварійна готовність і кризове реагування.

ЗАЕС перетворили на військову базу. Там перебувають військові, які збудували вогневі позиції на дахах реакторних відділень. Це можна на відео, які вони викладають у тікток,

– розповіла Ольга Кошарна.

Навіть у мирні часи персонал ЗАЕС не мав доступу до окремих приміщень. Зараз російські військові перебувають там вільно. Це порушення всіх фундаментальних принципів ядерної безпеки, найперше, фізичного захисту ядерних установок. Стороннім заборонено перебувати на майданчику.

Які плани Росії на ЗАЕС

Відомо, що країна-агресорка хоче видати ліцензію на експлуатацію енергоблока №1 Запорізький АЕС. А також ліцензію на експлуатацію сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Ростехнагляд вже навіть приїжджав з перевіркою на об'єкт.

Важливо згадати, що окупанти набурили свердловин. Без оцінки впливу на гідрогеологічне становище не можна цього робити. Вже є ознаки зсуву ґрунту під промисловими будинками. Все це відбувається в присутності МАГАТЕ.

Населення вважає, що все безпечно, бо є МАГАТЕ, але насправді такі зміни проєкту можливі тільки з дозволу державної інспекції ядерного регулювання України, тому що у всьому світі ЗАЕС не визнають російською власністю,

– наголосила Ольга Кошарна.

Ба більше, відповідно до указу Владіміра Путіна 5 жовтня 2022 року, всі українські ліцензії діють до 1 січня 2028 року. Експертка з ядерної енергетики підкреслила, що Держатомрегулюванню України варто було припинити дію українських ліцензій на ЗАЕС. Адже енергоблоки зараз перебувають в стані "холодної зупинки".

Це безпечніший стан, бо якщо енергоблоки працюють, то будь-який інцидент зі втратою, наприклад, зовнішнього енергопостачання, може призвести до важкої аварії з розплавлення активної зони, як було під час аварії на Фукусімській АЕС, що в Японії.